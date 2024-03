PRF recupera em Maringá veículo furtado em São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, (4), por volta das 08h20, na rua Jose Germiniani Sobrinho, 92, bairro Jardim São Clemente, no município de Maringa/PR, a PRF abordou o veículo Fiat Mobi Like com placas de Vitória/ES, após o condutor, ao visualizar a equipe da PRF, executar manobra evasiva no trânsito.

Iniciado a fiscalização os policiais constataram haver divergências nos sinais identificadores desse veículo. Houve o aprofundamento com a identificação veicular e os PRFs descobriram que as placas ostentadas por esse veículo eram falsas.

Descobriu-se que esse veículo pertence a uma locadora de veículos com sede em Belo Horizonte e que ele foi furtado na cidade de São Paulo no dia 08 de fevereiro de 2024.

Indagado o condutor, um rapaz de 30 anos, que estava acompanhado de sua mãe, ele informou que comprou o veículo há cerca de 7 dias, relatou também que encontrou o veículo em uma plataforma de uma rede social e que realizou a negociação por um aplicativo de mensagens. Informou ainda que marcou com o vendedor para olhar o veículo em um posto de combustíveis em Londrina, onde negociou e realizou o pagamento de 12 mil reais em espécie e que realizaria futura quitação, o qual seria um valor de aproximadamente 30 mil reais.

Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maringá e apresentados à autoridade policial. Em tese, poderão responder por receptação de veículo automotor.