ROTAM Mandaguari e RPA Apreendem infratores pela prática de roubos

No dia 28 de julho por volta das 23hrs, a equipe ROTAM Mandaguari, juntamente com a equipe RPA, após tomar ciência de dois roubos a pedestres ocorridos na cidade, iniciou diligências para localizar os autores. Onde no jd progresso foi abordados os suspeitos (16, 16 anos, conhecidos no meio policial), onde foram reconhecidos pelas vítimas, também foi localizado um simulacro, arma branca utilizada no roubo, uma certa quantia de substâncias análoga a maconha, e munição de arma de fogo. Diante dos fatos, estes receberam voz de apreensão, e foram conduzidos a delegacia de Mandaguari para demais procedimentos cabíveis.

✅Resultados

02 masculinos apreendidos.

01 simulacro apreendido.

01 arma branca apreendida.

03 porções de substancia análoga a maconha apreendida.

01 munição apreendida.

Disque denúncia: 181

Polícia Militar: 190