Servidor público morre ao apontar arma para equipe policial

Uma tentativa de abordagem na noite deste domingo, (7), na cidade de Paiçandu, resultou na morte de um servidor público de 62 anos. O fato ocorreu no cruzamento das Ruas Omir Fuzari e Carlos Roberto Seguezzi, na área central da cidade.

Conforme a Polícia Militar, moradores relatavam que um homem portando um facão e um revólver estaria efetuando disparos em via pública e colocando em risco a vida de terceiros.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com o suspeito segurando o revólver.

Ao receber voz de abordagem, o servidor público municipal EFSON JOSÉ PEREIRA DE WASCONCELOS, teria apontado a arma na direção dos policiais. Diante desta situação, um dos policiais atirou contra o homem que morreu na hora. Socorristas do Samu estiveram no local, mas EFERSON não apresentava sinais vitais.

O corpo do funcionário municipal foi encaminhado para o IML de Maringá. EFERSON trabalhou na delegacia de Polícia Civil de Paiçandu, Hospital São José, além de outros órgãos públicos.

