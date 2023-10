Simepar prevê temporais para amanhã (quinta-feira). Hoje não deve chover

Nesta quarta-feira, previsão de tempo estável e com aumento da temperatura no leste do Paraná. Na faixa norte, o calor volta a ser expressivo com temperaturas acima dos 33°C. Já nas regiões oeste e sudoeste, o avanço de uma nova frente fria aumenta a taxa de instabilidade com previsão de pancadas de chuvas com raios entre a tarde e à noite, se estendendo ao longo da madrugada de quinta-feira para as demais regiões do estado. Não se descarta a ocorrência de temporais.