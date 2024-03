Três são presos com produtos roubados de caminhão na região de Mauá de Serra

Na tarde deste domingo (10), a Polícia Militar (PM) prendeu três indivíduos e apreendeu diversos itens que haviam sido roubados de um caminhão em Mauá da Serra. A ação ocorreu na BR-376 após os policiais receberem informações sobre a mercadoria roubada que estava sendo transportada por dois veículos.

Durante um patrulhamento na rodovia, os agentes avistaram um dos carros suspeitos e procederam com a abordagem no pátio de um restaurante, onde um casal estava presente junto com várias mercadorias identificadas com etiquetas da empresa alvo do roubo. Um dos suspeitos confessou o crime e alegou estar levando parte dos produtos para casa.

Logo em seguida, o segundo veículo envolvido no crime passou pela região e, ao ver a presença policial, parou no meio da rodovia. Os ocupantes tentaram fugir a pé, sendo que um deles foi capturado na área de mata próxima. O terceiro suspeito conseguiu escapar.

Os três presos e os objetos recuperados foram encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos legais cabíveis.