Nesta quarta-feira (9), após denúncia de que um veículo estaria abandonado em um carreador as margens da BR 376, nos fundos do Posto Panorama, a equipe policial realizou buscas no local, onde com indicações de populares foi localizado em meio a um cafezal, um automóvel Fiat Uno de cor vermelha, sendo constatado que possuía alerta de furto da cidade de Mandaguari do dia 3 de janeiro de 2021.

Foi feito contato com a vítima, que se fez presente no local.