O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (9) na Avenida Amazonas e envolveu uma Fiat Toro e um Nissam March.

A caminhonete era conduzida por uma mulher de 34 anos e no banco do carona estava um adolescente de 15. Um casal estava no outro veículo.

Corpo de Bombeiros e SAMU prestaram atendimento, porém ninguém se feriu com gravidade.