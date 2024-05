Veículo de Apucarana se envolve em grave acidente na região

Um grave acidente ocorreu ontem à tarde na PR 986, KM 5, em Rolândia, envolvendo um caminhão VW/ 16.170 com placa de Ibiporã e um Honda Civic com placa de Apucarana.

O incidente aconteceu às 17h40 e resultou em ferimentos graves para um dos condutores. O motorista do caminhão parou o veículo no acostamento devido a problemas mecânicos. No entanto, pouco depois, o Honda Civic, que seguia no mesmo sentido, colidiu

com o caminhão. O condutor do Honda Civic, um jovem, de 27 anos, sofreu ferimentos graves e foi imediatamente encaminhado ao Hospital São Rafael de Rolândia para atendimento médico.