Veículos colidem na PR-444

As imagens são de um acidente, em 07 de novembro de 2022, às 19 horas, na PR-444, no km 37, município de Mandaguari. Houve batida entre um VW Gol, placas de Mandaguari, conduzido por N. S., de 51 anos, e um automóvel Mercedes Benz, E-320, de Maringá, motorista L. L., de 43 anos. Segundo a Polícia Rodoviária, os vestígios apontam que o segundo carro, da Mercedes, bateu, transversalmente, contra o VW Gol, provocando os danos. Não houve feridos graves. As causas exatas seriam apuradas.