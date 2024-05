Homem é morto a facadas em bar de Sarandi

Na noite deste sábado (18), um homem perdeu a vida após ser brutalmente atingido por diversas facadas em um bar localizado na Rua Nova Aurora, no bairro Jardim Nova Independência, em Sarandi.

De acordo com informações da polícia, o suspeito, após cometer o crime, sentou-se próximo ao corpo da vítima e continuou a beber.

O histórico de desentendimentos entre a vítima e o autor das facadas veio à tona. Testemunhas relataram que ambos haviam discutido durante a tarde. No entanto, a tragédia se desenrolou quando eles retornaram ao bar na noite de sábado e uma nova briga se iniciou. O suspeito, empunhou uma faca e desferiu cerca de dez golpes contra a vítima. As áreas atingidas incluíram costas, braços, pescoço, tórax e perna.

Valdir Pereira da Silva, de 51 anos, foi socorrido pelos agentes do Corpo de Bombeiros e pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Infelizmente, apesar dos esforços dos socorristas, ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar (PM) rapidamente chegou ao local para atender à ocorrência. O suspeito, ao perceber a presença das autoridades, tentou se esconder atrás do balcão do bar, mas foi prontamente localizado e detido. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro de uma lixeira por um agente da Guarda Civil Municipal.

O corpo de Valdir foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá para os procedimentos legais.