Condutor é preso por embriaguez após acidente em Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 2h30 da madrugada deste domingo (9).

Durante patrulhamento a equipe policial avistou um acidente de trânsito, onde encontrava-se um veículo Astra e um Golf. Segundo relatos, o condutor do Golf trafegava na Avenida Amazonas, sentido a Rua Rene Taccola e o Astra na Rua Padre Antonio Lock, sentido a Rua joão Ernesto Ferreira, quando no cruzamento houve a colisão no local onde existe um semáforo.

“I” informou ter ingerido bebida alcoólica e fora encaminhado para realização do teste de etilômetro, onde após a constatação do valor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado a cadeia pública de Mandaguari para demais procedimentos. Seu veículo Golf foi recolhido ao pátio da Policia Militar e lavradas as notificações cabíveis.

O condutor do Astra não apresentava nenhum sinal de embriaguez e sentia fortes dores pelo corpo, juntamente com sua esposa que foram atendidos pela equipe do SAMU.