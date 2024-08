Acidente na BR-376 em Sarandi deixa mulher morta e vários feridos

Na madrugada de 25 de agosto de 2024, por volta das 02h30, no km 186 da BR 376, em Sarandi/PR, ocorreu uma colisão transversal entre um Hyundai Azera, com placas de Sarandi, e um BMW 120I. Ambos os veículos transportavam cinco ocupantes.

O acidente aconteceu quando o Hyundai Azera realizava um retorno regulamentado na via, enquanto o BMW seguia no sentido Marialva para Maringá.

Infelizmente, uma passageira do Hyundai Azera, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local, mesmo após ser socorrida pelo SAMU. Os outros ocupantes do veículo, incluindo o condutor de 32 anos, foram encaminhados em estado grave para hospitais da região.

No BMW 120I, o condutor de 21 anos e um passageiro não sofreram ferimentos, enquanto os outros três passageiros foram levados para hospitais com ferimentos leves.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro ambulâncias do SAMU, três viaturas do Corpo de Bombeiros, além de agentes do DER, da Perícia da Polícia Científica e do IML. A PRF confeccionará o Laudo Pericial deste acidente.

Fonte PRF