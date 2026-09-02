Motorista morre após carreta sair da pista na PR-444

Um motorista morreu na noite desta terça-feira (1º) após perder o controle de uma carreta na PR-444, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu nas proximidades do acesso à Vila Rural Terra Prometida, na região da Caixa de São Pedro.

Segundo informações apuradas pelo TNOnline, a carreta saiu da pista, despencou por uma ribanceira e caiu no leito do Ribeirão Dourados. O motorista foi encontrado fora da cabine, já sem vida, em meio à área de difícil acesso. Ainda não foi possível determinar se ele foi ejetado durante a queda ou se tentou deixar a cabine antes do veículo despencar.

A carreta estava sem carga no momento do acidente. Após a queda, houve vazamento de óleo diesel do tanque de combustível, com o produto se espalhando pela área e atingindo também as águas do Ribeirão Dourados.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizadas para atender a ocorrência e isolar o local.

Até a publicação da informação, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana. As circunstâncias que provocaram a saída de pista serão investigadas.

Fonte: TNOnline