Morre Gracindo Jr., aos 83 anos no Rio de Janeiro

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira (2), em sua casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido Epaminondas Xavier Gracindo, em 21 de maio de 1943, no Rio de Janeiro, Gracindo Jr. era filho do também consagrado ator Paulo Gracindo, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Com mais de cinco décadas dedicadas às artes, o artista construiu uma carreira no teatro, rádio, cinema e televisão. Ele começou profissionalmente ainda jovem, aos 15 anos, na Rádio Nacional, e posteriormente se tornou um dos profissionais que participaram da implantação da televisão brasileira.

Gracindo Jr. esteve entre os artistas que participaram da inauguração da TV Globo, em 1965, e integrou o elenco de Rosinha do Sobrado, a segunda novela exibida pela emissora. Ao longo dos anos, participou de diversas produções de destaque.

Entre seus trabalhos estão novelas como “O Bem-Amado”, “O Casarão”, “O Salvador da Pátria”, “Rainha da Sucata”, “Deus nos Acuda”, “Explode Coração” e “Celebridade”. Também ganhou destaque na TV Manchete com Dona Beija, em 1986, ao lado de Maitê Proença.

Em O Casarão, exibida em 1976, Gracindo Jr. interpretou o pintor João Maciel. A produção ficou marcada também pela participação de seu pai, Paulo Gracindo, que interpretou o mesmo personagem em outra fase da história.

Além da atuação, Gracindo Jr. trabalhou como diretor, autor e supervisor de dramaturgia, mantendo uma longa trajetória nos bastidores da televisão e do teatro.

O artista estava afastado das telas havia alguns anos. Seu último trabalho na televisão foi na produção portuguesa Ouro Verde, em 2017, enquanto no cinema participou de A Queda, gravado em 2022.

A morte de Gracindo Jr. encerra a trajetória de um artista que acompanhou diferentes fases da dramaturgia brasileira e ajudou a construir a história da televisão no país.