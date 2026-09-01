Açougueiro morre prensado por caminhonete após veículo subir na calçada em Sarandi

Um açougueiro morreu na manhã desta terça-feira (1º) após ser prensado por uma caminhonete na Avenida Londrina, em Sarandi, na região de Maringá. O acidente aconteceu enquanto o trabalhador aguardava a abertura de uma casa de carnes para iniciar o expediente.

Conforme informações do GMC Online, a vítima estava na calçada quando a caminhonete subiu no local e atingiu o trabalhador. Com a força do impacto, ele ficou prensado e morreu antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outro trabalhador que estava nas proximidades também foi atingido. Ele recebeu atendimento médico do Samu e foi encaminhado para um hospital.

Após o acidente, o motorista da caminhonete deixou o local e fugiu. Uma equipe da Polícia Militar esteve na avenida para registrar a ocorrência e levantar as primeiras informações que possam auxiliar na identificação do condutor.