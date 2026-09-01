Homem mata ex-esposa e tira a própria vida em Jandaia
Um homem teria tirado a própria vida após matar a ex-esposa na região do Jardim Universitário em Jandaia do Sul na manhã desta terça-feira....
Menina de 7 anos morre após carro da família capotar em estrada rural de...
Uma menina de 7 anos morreu após o veículo em que estava com a família capotar na tarde deste domingo (30), na Estrada do...
Homem é encontrado ferido e desorientado em estrada rural de Jandaia do Sul
Um homem de 24 anos foi encontrado caído e ferido em uma estrada rural de Jandaia do Sul, na tarde deste domingo (30). A...
Ônibus bate na traseira de carreta e deixa 14 feridos na BR-376, em Ortigueira
Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta carregada com milho deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (31), na BR-376,...
Morre no hospital homem de Apucarana ferido após explosão de celular
Morreu na tarde deste domingo (30), aos 39 anos, Fabio Alex Boturi, morador de Apucarana que havia sofrido queimaduras graves após um celular explodir...
Sob efeito de droga, homem invade pátio de máquinas em Bom Sucesso
A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (29) após um homem entrar sem autorização no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de...
Ônibus atinge motocicleta na PR-444. Duas pessoas ficaram feridas.
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite desta sexta-feira (28), no quilômetro 22 da PR-444, em...
Homem de 29 anos é preso pela PM após cumprimento de mandado em Mandaguari
A Polícia Militar cumpriu, na tarde desta quinta-feira (27), um mandado de prisão civil contra um homem de 29 anos, em Mandaguari. Após tomar conhecimento...