Homem mata ex-esposa e tira a própria vida em Jandaia

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Um homem teria tirado a própria vida após matar a ex-esposa na região do Jardim Universitário em Jandaia do Sul na manhã desta terça-feira. Equipes do SAMU e Brigada Comunitária foram ao local, mas já encontraram as duas pessoas em óbito.
Mais informações em breve.
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