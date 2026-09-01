Casal é identificado após tragédia em Jandaia do Sul
Foram identificadas as duas pessoas que morreram durante uma tragédia registrada na manhã desta terça-feira (1º), em Jandaia do Sul. As vítimas são Cristiano...
Açougueiro morre prensado por caminhonete após veículo subir na calçada em Sarandi
Um açougueiro morreu na manhã desta terça-feira (1º) após ser prensado por uma caminhonete na Avenida Londrina, em Sarandi, na região de Maringá. O...
Homem mata ex-esposa e tira a própria vida em Jandaia
Um homem teria tirado a própria vida após matar a ex-esposa na região do Jardim Universitário em Jandaia do Sul na manhã desta terça-feira....
Menina de 7 anos morre após carro da família capotar em estrada rural de...
Uma menina de 7 anos morreu após o veículo em que estava com a família capotar na tarde deste domingo (30), na Estrada do...
Homem é encontrado ferido e desorientado em estrada rural de Jandaia do Sul
Um homem de 24 anos foi encontrado caído e ferido em uma estrada rural de Jandaia do Sul, na tarde deste domingo (30). A...
Ônibus bate na traseira de carreta e deixa 14 feridos na BR-376, em Ortigueira
Um acidente envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta carregada com milho deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (31), na BR-376,...
Morre no hospital homem de Apucarana ferido após explosão de celular
Morreu na tarde deste domingo (30), aos 39 anos, Fabio Alex Boturi, morador de Apucarana que havia sofrido queimaduras graves após um celular explodir...
Sob efeito de droga, homem invade pátio de máquinas em Bom Sucesso
A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (29) após um homem entrar sem autorização no pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de...