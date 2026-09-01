Casal é identificado após tragédia em Jandaia do Sul

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Foram identificadas as duas pessoas que morreram durante uma tragédia registrada na manhã desta terça-feira (1º), em Jandaia do Sul. As vítimas são Cristiano Aparecido de Oliveira, de 45 anos, e Glaucia Pinheiro Martins de Oliveira, de 33 anos.
A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua Benedito Goulart, na região do Jardim Universitário, na área central da cidade, nas proximidades da antiga faculdade.
Segundo informações preliminares, Cristiano teria atacado a companheira e também ferido uma adolescente de 14 anos. O casal foi encontrado morto dentro da residência.
A adolescente sofreu cortes superficiais e recebeu atendimento médico por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Equipes do Samu, Brigada Comunitária e Polícia Civil estiveram no local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.
A Polícia Civil investiga o caso.
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