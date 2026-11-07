PRF apreende mais de 20 kg de haxixe escondidos em cadeirinha infantil na BR-376 em Mandaguari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20,7 kg de haxixe na manhã deste sábado (7), durante uma abordagem na BR-376, em Mandaguari.

A ação ocorreu por volta das 09h45, no km 201 da rodovia, quando a equipe da Unidade Operacional (UOP) de Mandaguari fiscalizou um veículo Ford/Ka.

Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os policiais localizaram os tabletes da substância ilícita escondidos na estrutura da cadeirinha usada para o transporte de uma criança, além de compartimentos em bagagens. Parte do entorpecente também era transportada junto ao corpo de duas mulheres que viajavam no veículo.

Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A criança que acompanhava o grupo foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

​O veículo, o entorpecente e os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari/PR para a lavratura dos procedimentos cabíveis.