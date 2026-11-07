Nuvem com aparência de tornado impressiona moradores na região de Peabiru; Simepar esclarece fenômeno

Uma formação de nuvem com aparência semelhante à de um tornado chamou a atenção e assustou moradores na tarde deste sábado (7), na região de Peabiru, no Paraná. O fenômeno foi registrado em vídeo e impressionou pelo formato, levantando dúvidas sobre a possibilidade de um tornado.

Apesar da aparência incomum, o fenômeno não se trata de um tornado. Em esclarecimento ao Portal GMC Online, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que a formação é compatível com uma nuvem do tipo Scud.

Segundo o Simepar, a estrutura observada não apresentava sinais de movimento de rotação. Trata-se de uma formação fragmentada que aparece na parte inferior de nuvens de tempestade e pode adquirir formatos irregulares, semelhantes a um funil.

A principal diferença entre uma nuvem Scud e uma formação associada a tornados está justamente na presença de rotação. Por isso, mesmo com o aspecto impressionante, o registro feito na região de Peabiru não apresenta características de um tornado.

Alerta para tempestades

O registro aconteceu em um dia de atenção para as condições meteorológicas no Paraná. A Defesa Civil estadual emitiu um alerta vermelho para chuva intensa e volumosa, com possibilidade de tempestades na região de Maringá.

A orientação é que a população redobre os cuidados durante temporais, evite permanecer próximo de árvores, estruturas metálicas e locais com risco de queda de objetos.

Em situações de emergência com risco à vida, os moradores devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.