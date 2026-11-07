Faleceu Pedro Salgado Gonçalves

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Faleceu na madrugada deste sábado (7), aos 31 anos, Pedro Salgado Gonçalves. Ele estava internado no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari.

Pedro era filho de Wanderson Gonçalves, conhecido como Pituca, e de Marlei Salgado. Também era neto do empresário Celso, do Celso Despachante.

O velório terá início às 20h deste sábado (7), na Capela Mortuária do Prever.

O sepultamento está marcado para as 15h de domingo (8), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Aos familiares e amigos, ficam os sentimentos de pesar neste momento de dor.

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