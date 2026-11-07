Faleceu Pedro Salgado Gonçalves

Faleceu na madrugada deste sábado (7), aos 31 anos, Pedro Salgado Gonçalves. Ele estava internado no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari.

Pedro era filho de Wanderson Gonçalves, conhecido como Pituca, e de Marlei Salgado. Também era neto do empresário Celso, do Celso Despachante.

O velório terá início às 20h deste sábado (7), na Capela Mortuária do Prever.

O sepultamento está marcado para as 15h de domingo (8), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Aos familiares e amigos, ficam os sentimentos de pesar neste momento de dor.