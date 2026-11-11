Adolescente de 17 anos é baleado nas costas durante a madrugada em Apucarana

Um adolescente de 17 anos foi baleado com dois disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (11), nas proximidades do Parque do Japira, em Apucarana. Após ser socorrido por pessoas que passavam pelo local, o jovem foi encaminhado para atendimento médico e precisou ser transferido para o Hospital da Providência, devido à necessidade de procedimento cirúrgico.

De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente caminhava pela Rua Emílio de Menezes quando ouviu um disparo e sentiu uma forte dor na região do ombro. Assustado, ele correu e se escondeu em uma área de mata. Na sequência, ouviu um veículo deixando o local em alta velocidade.

Quando percebeu que os suspeitos haviam ido embora, o rapaz saiu do esconderijo e pediu ajuda a pessoas que passavam pela via. Ele foi colocado em um carro particular e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Na unidade de saúde, a equipe médica constatou duas perfurações de entrada na região das costas. Os profissionais tentaram retirar os projéteis, mas não conseguiram realizar o procedimento, sendo necessária a transferência para o Hospital da Providência.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar conversou com a mãe do adolescente. Ela relatou que o filho teria envolvimento com o tráfico de drogas, mas afirmou desconhecer possíveis ameaças ou desavenças recentes.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do ataque, identificar os responsáveis pelos disparos e esclarecer a motivação do crime.