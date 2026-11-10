MD Imóveis esclarece sobre notícia recentemente publicada sobre uma decisão judicial envolvendo uma negociação imobiliária em Mandaguari

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NOTA DE ESCLARECIMENTO
A MD IMÓVEIS LTDA., diante da notícia recentemente publicada sobre uma
decisão judicial envolvendo uma negociação imobiliária em Mandaguari, vem
esclarecer alguns pontos importantes.
Conforme já informado em nota anterior, a empresa continua mantendo
contato com seus clientes e parceiros, trabalhando diariamente para resolver
as situações pendentes e cumprir os compromissos assumidos.
No caso divulgado, a situação não é diferente. A empresa mantém contato
diário com o comprador, que vem sendo atendido e recebendo respostas
diretamente do sócio da MD Imóveis, sem que exista qualquer conflito pessoal
entre as partes.
Inclusive, o próprio comprador informou ao responsável pelo veículo de
comunicação que, até aquele momento, tudo o que havia sido combinado
com a MD Imóveis estava em dia. Também esclareceu que procurou a Justiça
para garantir seus direitos, e não porque as partes haviam deixado de conversar
ou buscar uma solução. Essas informações, porém, não foram mencionadas na
notícia.
É importante esclarecer, ainda, que a decisão judicial divulgada apenas busca
proteger o imóvel enquanto o processo é analisado. A decisão não representa
uma conclusão da Justiça de que tenha ocorrido fraude.
O comprador também se colocou à disposição da imprensa local para
esclarecer a situação e apresentar sua versão dos fatos.
A MD Imóveis reforça que continua trabalhando para solucionar as pendências
existentes, mantendo o diálogo com os envolvidos, conforme já havia
esclarecido publicamente.
MD IMÓVEIS LTDA.

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