NOTA DE ESCLARECIMENTO
A MD IMÓVEIS LTDA., diante da notícia recentemente publicada sobre uma
decisão judicial envolvendo uma negociação imobiliária em Mandaguari, vem
esclarecer alguns pontos importantes.
Conforme já informado em nota anterior, a empresa continua mantendo
contato com seus clientes e parceiros, trabalhando diariamente para resolver
as situações pendentes e cumprir os compromissos assumidos.
No caso divulgado, a situação não é diferente. A empresa mantém contato
diário com o comprador, que vem sendo atendido e recebendo respostas
diretamente do sócio da MD Imóveis, sem que exista qualquer conflito pessoal
entre as partes.
Inclusive, o próprio comprador informou ao responsável pelo veículo de
comunicação que, até aquele momento, tudo o que havia sido combinado
com a MD Imóveis estava em dia. Também esclareceu que procurou a Justiça
para garantir seus direitos, e não porque as partes haviam deixado de conversar
ou buscar uma solução. Essas informações, porém, não foram mencionadas na
notícia.
É importante esclarecer, ainda, que a decisão judicial divulgada apenas busca
proteger o imóvel enquanto o processo é analisado. A decisão não representa
uma conclusão da Justiça de que tenha ocorrido fraude.
O comprador também se colocou à disposição da imprensa local para
esclarecer a situação e apresentar sua versão dos fatos.
A MD Imóveis reforça que continua trabalhando para solucionar as pendências
existentes, mantendo o diálogo com os envolvidos, conforme já havia
esclarecido publicamente.
MD IMÓVEIS LTDA.
MD Imóveis esclarece sobre notícia recentemente publicada sobre uma decisão judicial envolvendo uma negociação imobiliária em Mandaguari
NOTA DE ESCLARECIMENTO