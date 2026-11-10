MD Imóveis esclarece sobre notícia recentemente publicada sobre uma decisão judicial envolvendo uma negociação imobiliária em Mandaguari

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A MD IMÓVEIS LTDA., diante da notícia recentemente publicada sobre uma

decisão judicial envolvendo uma negociação imobiliária em Mandaguari, vem

esclarecer alguns pontos importantes.

Conforme já informado em nota anterior, a empresa continua mantendo

contato com seus clientes e parceiros, trabalhando diariamente para resolver

as situações pendentes e cumprir os compromissos assumidos.

No caso divulgado, a situação não é diferente. A empresa mantém contato

diário com o comprador, que vem sendo atendido e recebendo respostas

diretamente do sócio da MD Imóveis, sem que exista qualquer conflito pessoal

entre as partes.

Inclusive, o próprio comprador informou ao responsável pelo veículo de

comunicação que, até aquele momento, tudo o que havia sido combinado

com a MD Imóveis estava em dia. Também esclareceu que procurou a Justiça

para garantir seus direitos, e não porque as partes haviam deixado de conversar

ou buscar uma solução. Essas informações, porém, não foram mencionadas na

notícia.

É importante esclarecer, ainda, que a decisão judicial divulgada apenas busca

proteger o imóvel enquanto o processo é analisado. A decisão não representa

uma conclusão da Justiça de que tenha ocorrido fraude.

O comprador também se colocou à disposição da imprensa local para

esclarecer a situação e apresentar sua versão dos fatos.

A MD Imóveis reforça que continua trabalhando para solucionar as pendências

existentes, mantendo o diálogo com os envolvidos, conforme já havia

esclarecido publicamente.

MD IMÓVEIS LTDA.