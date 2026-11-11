Motorista fica ferido após perder o controle de Camaro e derrubar poste em cruzamento de Maringá

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Reprodução GMC Online

Um homem de 34 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um Chevrolet Camaro na noite desta terça-feira (10), em Maringá.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Deputado Néo Alves Martins, na região central da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão.

Conforme as informações divulgadas, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu dois postes. Com a força do impacto, uma das estruturas foi derrubada.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar atendimento. O condutor sofreu ferimentos leves e, após os primeiros cuidados no local, foi encaminhado a um hospital.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) também foi acionada para realizar o desligamento da rede elétrica e providenciar a substituição do poste danificado.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

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