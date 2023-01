Governo do Estado abre licitação para construção de novos viadutos em Sarandi

(AEN) O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), abriu a licitação para a construção de dois novos viadutos em Sarandi, na Região Metropolitana de Maringá, no Noroeste.

Os viadutos serão construídos na BR-376, do km 181,34 ao km 182,10, em uma extensão de 760 metros, nas alturas da Avenida Rio de Janeiro e Avenida Brasil. A obra facilitará a ligação entre as regiões Norte e Sul de Sarandi, além de servir como retorno, aliviando o tráfego na BR-376, principal ligação do município com Maringá.

O projeto prevê duas interseções que ligam as vias marginais da BR-376 (Av. Antônio Volpato e Av. Ademar Bornia), atravessando as pistas principais em desnível através de dois viadutos alongados, funcionando como bolsões incorporados as vias marginais. O modelo é semelhante ao que foi implementado nos viadutos da BR-277, entre Campo Largo e Curitiba, inaugurados em 2021.

“Como a BR-376 divide o município de Sarandi ao meio, só é possível atravessar da região Norte para o Sul através dos viadutos próximos da Avenida Londrina, que ficam a 1,2 km de distância. A obra vai facilitar a vida dos moradores e também desafogar intenso fluxo de veículos que se forma na rodovia, principalmente nos horários de pico”, explica o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

A licitação está marcada para 31 de março e será pela modalidade Concorrência com Regime de Contratação Integrada, que prevê a elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia, e a execução da obra em um mesmo contrato.

Neste modelo, o valor da obra é sigiloso. O prazo de entrega será de 12 meses, a contar após emissão da ordem de serviço, sendo 120 dias para a apresentação dos projetos e 240 dias para a execução das obras.

O diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, explica o porquê da Contratação Integrada. “O sigilo dos valores traz a maior competitividade entre os concorrentes, gerando, consequentemente, as propostas com os melhores preços e maior custo-benefício para administração pública. O DER do Paraná já adotou esse modelo em outras licitações e obtivemos resultados satisfatórios, como na Ponte de Guaratuba e na duplicação da PR-317 e da PR-840, em Campo Mourão”, afirma.