Bebê de oito meses morre asfixiada na casa da babá

Uma bebê de oito meses de idade faleceu por asfixia nesta sexta-feira (3) em Sarandi. A criança estava sob os cuidados da babá na casa dela, enquanto a mãe estava trabalhando. Segundo informações iniciais, a bebê teria colocado um cobertor de casal sobre o rosto enquanto dormia.

Por volta das 12 horas, a babá percebeu que a bebê não estava respirando ao verificar o estado dela. Com ajuda do marido, a babá levou a bebê ao Hospital Metropolitano de Sarandi, mas infelizmente, não foi possível salvá-la.

A babá foi presa em flagrante pelo crime de homicídio culposo ainda no hospital. De acordo com as investigações preliminares da Polícia Civil do Paraná, a babá teria sido negligente em suas responsabilidades de cuidar da criança. No entanto, a mãe da bebê defende a babá e alega que se trata de uma fatalidade. A mãe relatou que a filha já havia sido cuidada por outra babá anteriormente, mas havia se apegado à atual e era bem tratada.

A Polícia Civil descobriu que a babá trabalhava com crianças há cerca de quatro anos e não há relatos de maus-tratos em outros serviços prestados.