Casal entrega granada na delegacia de Sarandi

Na noite desta quarta-feira (13), um casal entregou uma granada na delegacia de Sarandi. A situação exigiu o isolamento da área para que o esquadrão antibombas pudesse lidar com o artefato.

De acordo com relatos, a possível granada foi encontrada dentro da mochila do filho do casal, que decidiu entregá-la na delegacia. O casal informou que o filho encontrou o objeto na casa do avô, localizada na cidade de Araçatuba, em São Paulo, e trouxe consigo para Sarandi.

A equipe do Esquadrão Antibombas foi acionada e teve que se deslocar de Curitiba para realizar a remoção do objeto. Como consequência, a área teve que ser interditada, levando à suspensão das aulas do Centro de Educação Infantil AMAS.