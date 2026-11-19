A Box 5 Multimarcas, de Mandaguari, prepara uma grande oportunidade para quem deseja terminar o ano de carro ou moto nova. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, a loja promove o último Feirão Black do ano, com condições especiais para quem pretende adquirir um veículo.
Durante os três dias de evento, os clientes poderão aproveitar ofertas especiais, facilidades na negociação e diversas opções de carros e motocicletas.
A proposta é oferecer oportunidades para diferentes perfis de compradores, facilitando a realização do sonho de conquistar um veículo novo.
A empresa destaca que esta será a última edição do Feirão Black em 2026, reforçando o convite para que os interessados aproveitem os três dias de ofertas.
Serviço:
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Evento: Último Feirão Black do ano
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Datas: 27, 28 e 29 de novembro
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Local: Box 5 Multimarcas
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Cidade: Mandaguari – PR
É a última oportunidade do ano para aproveitar as condições especiais da Box 5 Multimarcas e sair de carro ou moto nova!