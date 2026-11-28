Um motociclista de 20 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (27), em Jandaia do Sul. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem teria tentado fugir de uma abordagem policial e acabou colidindo contra um automóvel.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, quando os policiais visualizaram uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor vermelha. Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou uma conversão brusca e acelerou, levantando suspeitas da equipe.

Os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos para realizar a abordagem, mas o motociclista desobedeceu à ordem de parada e continuou a fuga em alta velocidade, passando inclusive por uma sinalização de parada obrigatória.

Durante o acompanhamento, na região da rotatória, os policiais perderam momentaneamente o contato visual com a motocicleta. Na sequência, encontraram o condutor após ele colidir transversalmente contra um Ford Versailles, conduzido por uma mulher de 64 anos.

O jovem caiu ao solo e apresentava ferimentos. A equipe policial acionou o atendimento de emergência, e agentes da Defesa Civil compareceram ao local, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital da Providência, em Apucarana. Uma estudante de medicina que passava pelo local também auxiliou nos primeiros atendimentos.

Conforme a Polícia Militar, durante a verificação foi constatado que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a motocicleta estava com o licenciamento pendente e apresentava o pneu traseiro bastante desgastado, abaixo do limite permitido pela legislação.

Diante das irregularidades, foram aplicadas as notificações de trânsito, e a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran.

A motorista do Ford Versailles não sofreu ferimentos aparentes e recusou atendimento médico. O veículo foi retirado do local por meio de guincho particular.

A Polícia Militar confeccionou o Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU) e orientou os envolvidos sobre os procedimentos legais.