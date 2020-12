Nesta segunda-feira (14) o Detran de Mandaguari não abrirá as portas em luto pelo colaborador Faustino Ferreira dos Santos, o qual perdeu sua vida apos se envolver em um acidente no inicio da tarde de domingo dia (13). O velório do colaborador Faustino terá inicio as 00:30 minutos desta segunda-feira (14).

A matéria do acidente no link abaixo:

https://mandaguarionline.com.br/mandaguariense-perde-a-vida-em-acidente-de-moto-na-pr-444/