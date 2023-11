Dois homens assassinados e duas mulheres baleadas em Sarandi

Quatro pessoas foram baleadas na noite deste domingo, 26, na cidade de Sarandi. Infelizmente, dois homens morreram. As informações indicam que o tiroteio ocorreu em frente a um estabelecimento comercial no Jardim Cometa, na Rua Curitiba.

Duas mulheres foram atingidas nos pés e pernas, mas felizmente estão fora de perigo e receberam atendimento das equipes do Samu e Siate. De acordo com relatos de testemunhas, as pessoas estavam fumando narguilé quando foram surpreendidas por uma dupla que chegou em uma motocicleta. O passageiro desceu e se aproximou das vítimas, efetuando vários disparos com uma pistola. Logo em seguida, a dupla fugiu em direção desconhecida.

Os dois homens que perderam a vida foram identificados como Antonio Henrique Tavares Martins, de 35 anos, e Rodrigo Gomes da Silva, de 27 anos. Segundo informações dos delegados Adriano Garcia e William Araújo, eles não possuíam antecedentes criminais. Durante a perícia no local, foram encontradas 17 cápsulas deflagradas de uma pistola calibre 9 milímetros. Além disso, uma arma de fogo e dois carregadores foram encontrados no carro de uma das vítimas.

O setor de homicídios da Polícia Civil de Sarandi já iniciou as investigações para esclarecer o ocorrido o mais rápido possível.