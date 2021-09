Dois homens são executados a tiros em Sarandi

Os sócios de uma revenda de veículos usados, da cidade de Sarandi, foram executados a tiros no início da tarde deste sábado (11), segundo a polícia, dois homens armados de pistola 9mm em uma Ford EcoSport de cor branca e atiraram contra Juliano Gomes da Silva, 45 anos, e também contra Rodrigo Mendonça Martins, 35 anos.

Os dois executados estavam defronte à garagem localizado na Avenida Maringá em Sarandi, na sequência os suspeitos fugiram em alta velocidade, segundo informações pelo menos quatro criminosos participaram do crime, e o alvo era Rodrigo Mendonça que havia deixado a prisão há pouco tempo.

As vítimas foram atingidas por pelo menos por 30 tiros, socorrista do corpo de bombeiro e equipe médica do serviço de atendimento móvel de urgência, foram acionados porém as vítimas já estavam em óbito, imagens de câmera de monitoramento do local podem ajudar a polícia a identificar os acusados.

O carro utilizado pelos meliantes foi encontrado queimado no contorno Norte de Maringá, o carro havia sido roubado no último domingo na vila esperança em Maringá.

Colaboração Plantão Maringá.com