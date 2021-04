Duas pessoas foram mortas a tiros em Sarandi e Maringá

O dia 24 de Abril de 2021, (Sábado), ficou marcado por conta da violência nas cidades de Maringá e Sarandi. As duas cidades vizinhas, registraram crimes de homicídios. O primeiro assassinato ocorreu no final da tarde, já no início da noite, na zona sul de Maringá. Um porteiro de 45 anos, identificado como Nivaldo Antônio dos Santos, foi morto a tiros. A execução ocorreu na Avenida Guedner, entre os Bairros Conjunto Santa Felicidade e Pioneiro Honorato Vechi, nas imediações do Anel Viário Prefeito Sinclair Sambati. A vítima residia no Conjunto Tarumã, e retornava para sua casa em uma motoneta, quando foi surpreendida por uma dupla armada de pistola, ocupando um veículo Volkswagen Gol de cor preta. Os criminosos atingiram a motoneta do porteiro, e após ele cair na via, a dupla efetuou mais de 10 disparos contra o motociclista que teve morte instantânea. O crime de homicídio foi presenciado por um investigador da PCPR que estava na companhia do delegado e vereador Dr.Luiz Alves. Os agentes da Polícia Civil, estavam em diligências nas proximidades e retornavam para a 09°SDP, quando se depararam com os assassinos executando o porteiro. De imediato, os dois policiais civis desembarcaram da viatura descaracterizada e tentaram realizar a prisão dos executores. Porém nesse momento, a dupla reagiu a prisão, efetuando disparos contra o investigador e o delegado Luiz Alves, que revidaram a injusta agressão. Ocorreu no local uma intensa troca de tiros, sendo que um dos disparos atingiu o pneu da viatura. Os criminosos embarcaram no carro e saíram em alta velocidade sentido ao Jardim Ipanema, sendo perseguidos pelos agentes da PCPR. Em um certo momento, eles abandonaram o carro e fugiram a pé tomando rumo ignorado. Possívelmente um dos assassinos, foi alvejado, pois o carro ocupado por eles, foi crivado de bala. Um deles deixou para trás os documentos pessoais, além de um aparelho celular. A cena da execução foi isolada pelos órgãos competentes, e após o trabalho da Polícia Científica, o corpo do porteiro que era conhecido pelo apelido de “SAPÃO”, foi removido e encaminhado para o IML de Maringá. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), chefiada pelo delegado Dr.Diego Elias Almeida, investiga o crime. Familiares da vítima, relataram que Nivaldo era uma pessoa tranquila e não tinha problemas com ninguém. Eles clamam por justiça. SARANDI Três horas depois, as autoridades policiais tomaram conhecimento de mais um crime de homicídio, porém desta vez, na vizinha Sarandi. Um jovem de 18 anos, que recentemente deixou o sistema prisional, foi executado com tiros de pistola calibre 380. A execução aconteceu em uma estrada de terra situada entre os Bairros Jardim Monte Rey e Conjunto Habitacional José Richa. Nesse mesmo local, há 18 dias atrás, um rapaz de 20 anos também foi morto a tiros. Já na noite deste sábado, Paulo Macoly Nascimento da Silva ocupava uma motoneta Honda Biz de cor azul, com queixa de roubo, quando foi surpreendido pelo assassino ou assassinos. A maioria dos disparos atingiram as costas e a cabeça da vítima. Moradores da região acionaram o socorro, e equipes do Samu e Siate estiveram no local, mas o rapaz já estava em óbito. Agentes da Guarda Municipal, juntamente com investigadores da Polícia Civil e Policiais Militares, realizaram diligências de forma integrada, porém os suspeitos não foram localizados. O delegado Adriano Garcia Evangelista, esteve na cena da execução realizando todos os levantamentos possíveis, mas no local mais uma vez predominou a lei do silêncio. As pessoas temem por represálias. Mas a polícia civil de Sarandi conta com a colaboração da sociedade, que poderá estar ajudando o trabalho da Polícia, fazendo denúncias anônimas. Sua identidade será mantida em sigilo absoluto.

