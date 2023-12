Empresa de Mandaguari oferece 80 vagas para auxiliar de produção

Interessados devem se cadastrar no site da companhia e comparecer pessoalmente para a entrevista nesta segunda-feira, dia 11.

A Romagnole, que é uma das maiores fabricantes de produtos elétricos do Brasil, está oferecendo 80 oportunidades de trabalho para auxiliar de produção. As vagas são para as unidades da empresa localizadas em Mandaguari. Os interessados devem preencher o cadastro no site trabalheconosco.romagnole.com.br e comparecer para a entrevista amanhã, dia 09, das 8 às 11h30, ou na segunda-feira, dia 11, a partir das 7h30 na Matriz da companhia (Rua Rocha Pombo 335, Centro – Mandaguari).

Um detalhe importante é que para exercer a função não é preciso ter experiência na área. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios, como participação nos lucros, plano de saúde, vale-alimentação, convênio com instituições de ensino, programas de treinamento e um centro de saúde exclusivo para atender colaboradores e dependentes.