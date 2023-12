Guarda municipal mata homem que mantinha filho refém em Sarandi

Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal de Sarandi e da Polícia Civil resultou na morte de um homem que mantinha o próprio filho, de apenas 8 anos, como refém.

Segundo informações das autoridades, a ex-esposa do homem relatou que ele vinha ameaçando o filho desde o término do relacionamento do casal. Conforme relato da Guarda Municipal, o indivíduo estava mantendo a criança em cárcere privado dentro de uma residência.

Diante disso, os agentes se deslocaram para o local informado e invadiram a residência. Ao entrar em um dos cômodos, depararam-se com a cena chocante: o homem estava deitado na cama, com uma faca no pescoço do próprio filho. Em resposta ao perigo iminente, os guardas efetuaram disparos, resultando na morte do agressor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, infelizmente, o homem já estava sem vida.