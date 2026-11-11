Homem de 61 anos morre após se engasgar com pão de queijo em Apucarana

Um homem de 61 anos morreu na tarde desta quarta-feira (11) após se engasgar com um pedaço de pão de queijo no distrito de Vila Reis, em Apucarana.

De acordo com as informações, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Enquanto a ambulância se deslocava até o endereço, a central de regulação iniciou orientações de primeiros socorros por telefone.

Quando a equipe médica de suporte avançado chegou, encontrou o homem com as vias respiratórias totalmente obstruídas. Durante o atendimento, os profissionais conseguiram retirar o pedaço de pão de queijo que estava preso na garganta da vítima.

Na sequência, foram realizados procedimentos de intubação e reanimação. Apesar de mais de uma hora de tentativas para reverter o quadro, o homem não resistiu e morreu ainda no local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos necessários e o recolhimento do corpo.

Com informações do TnOnline