Mulher chega do trabalho e encontra marido morto a tiros em Sarandi

Um homem foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo dentro da própria residência no começo da noite desta quarta-feira (11), em Sarandi, na região de Maringá. A descoberta foi feita pela esposa da vítima, que chegou do trabalho e encontrou o marido sem vida.

O caso aconteceu em um imóvel localizado na Rua Xavantino, no Parque Residencial Bela Vista II. Segundo informações apuradas pelo GMC Online, além do corpo apresentar marcas de tiros, havia diversas manchas de sangue espalhadas pelos cômodos da residência.

A mulher se deparou com a situação ao entrar no imóvel e encontrar o marido já sem sinais de vida.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. As autoridades deverão investigar o caso para apurar a dinâmica do ocorrido e confirmar se a vítima foi assassinada dentro da residência.

Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada. Também não há informações sobre possíveis suspeitos ou sobre a motivação do crime.

A ocorrência segue em andamento e deverá ser investigada pela Polícia Civil.