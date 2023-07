Homem é agredido com pauladas, socos e pontapés em Sarandi

Na noite desta quinta-feira (13), Policiais Militares e Agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados para atender uma ocorrência de agressão no bairro Conjunto Floresta, em Sarandi, Paraná. Um homem de 52 anos foi vítima de um violento ataque com pauladas, socos e pontapés, principalmente na região da cabeça e costelas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e, devido à gravidade dos ferimentos, o Suporte Médico Avançado também foi acionado. A vítima, identificada como Marcos Aurélio Silva de Mendonça, foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Maringá, onde recebe os cuidados médicos necessários.

De acordo com informações apuradas no local, a briga teve início quando a vítima entrou em confronto físico com outro homem. Testemunhas relataram que Marcos estava portando uma faca no momento da confusão, no entanto, durante o tumulto, ele foi desarmado e acabou sendo agredido de forma brutal. O agressor ainda não foi localizado pelas autoridades.

Com informações Corujão Notícias