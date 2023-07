Homem é encontrado morto a tiros ao lado de moto em Sarandi

Um homem de 33 anos, identificado como Johnatan Ferreira do Carmo, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta em um loteamento no bairro Centro Cívico. O corpo apresentava múltiplas marcas de tiros e foram encontradas várias cápsulas de pistola 9mm no local.

O corpo de Johnatan foi localizado na manhã desta sexta-feira (7) em uma área onde os imóveis ainda estão em construção e não há moradores próximos. As autoridades policiais, incluindo os delegados Adriano Garcia e William Araújo, iniciaram as investigações e o Instituto de Criminalística foi acionado. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Detalhes adicionais sobre o ocorrido ainda estão sendo apurados pelas autoridades competentes, para serem identificadas as circunstâncias e a motivação do crime.