Homem foi morto comendo pipoca em Sarandi

Um homem de 31 anos teve a casa invadida e foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 14 de outubro, no Jardim Jardim Bom Pastor, em Sarandi. Segundo a PM, o rapaz foi morto com dois tiros no tórax e dois no braço. O crime ocorreu na Avenida São Paulo Apóstolo, por volta das 22 e 15. O local foi isolado pelas equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, Lenikton Júnior Fermino, estava na cozinha do imóvel comendo pipoca, quando foi surpreendido pelo assassino ou assassinos. Os suspeitos fizeram sete disparos, quatro deles acertaram a vítima que morreu no local. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e atestou o óbito. Lenikton deixou o sistema prisional no mês de agosto e utilizava tornozeleira eletrônica. No local o perito recolheu sete cápsulas deflagradas de pistola .45.

Uma testemunha, relatou que após os tiros três homens foram vistos correndo e entrando em um carro de cor escura. O caso será investigado pela delegacia de Sarandi.

Plantão Maringá por Rubens Silva.