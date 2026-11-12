Homem morre após mal súbito em Jandaia

Um homem precisou ser socorrido por equipes da Brigada Comunitária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer um mal súbito na região central de Jandaia do Sul, esquina do Posto Vesa.

Conforme informações apuradas no local, o homem conduzia uma caminhonete quando começou a passar mal. As equipes de socorro foram acionadas e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) ainda no local.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, mas não resistiu. O nome ainda não foi divulgado oficialmente.