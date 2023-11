Homem teria sido morto a facadas pela própria irmã em Sarandi

Na madrugada deste domingo (12), um trágico ocorreu na cidade de Sarandi.

Segundo informações, um homem de 32 anos, identificado como Jean Carlos Pierini da Silva Frez, teria sido morto a facadas pela própria irmã.

O crime ocorreu na Rua Vaz Caminha, no bairro Jardim Novo Panorama, após uma discussão entre os dois irmãos. Jean foi atingido por golpes de faca na região do tórax, cujo motivo ainda não foi revelado. Após o ocorrido, a autora do crime contou com a ajuda de familiares para levar a vítima até o Hospital Metropolitano na tentativa de salvá-lo. Infelizmente, devido à gravidade do ferimento, Jean não resistiu e veio a óbito.

A delegacia de Polícia Civil de Sarandi está investigando o caso com o objetivo de esclarecer os fatos ocorridos.