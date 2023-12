Idoso é esfaqueado pelo próprio genro em Sarandi

Na última terça-feira (12), um trágico incidente ocorreu no Jardim Independência, na cidade de Sarandi. Um idoso de 74 anos foi esfaqueado pelo seu próprio genro. O crime aconteceu na Avenida Borsari Neto.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a vítima relatou que teve uma discussão com seu genro após presenciar o agressor agredindo sua própria filha. A situação escalou rapidamente, resultando no ataque brutal. Armado com uma faca de grande porte, o genro desferiu um golpe na nuca do idoso.

Imediatamente, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro à vítima, que apresentava ferimentos moderados. Enquanto isso, o agressor conseguiu escapar e está sendo procurado pelas autoridades. Até o momento, sua localização ainda é desconhecida.