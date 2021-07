Jovem de 20 anos morre após ter corpo queimado em incêndio

Morreu na madrugada deste sábado, (03/7) na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi, Vitor Caetano da Silva de 20 anos, que ontem à tarde durante um incêndio teve 80% do corpo queimado. A fatalidade ocorreu em uma residência situada no Jardim Verão em Sarandi

O rapaz estava no quarto de uma residência, que foi parcialmente queimada por um incêndio que atingiu o imóvel. Esse fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, (2/7), no Jardim Verão em Sarandi. Na hora do incidente, além da vítima, três crianças que a princípio seriam sobrinhas do rapaz, estavam em um outro cômodo da casa.

As crianças nada sofreram. De acordo com as informações, a irmã do jovem teria ido até um supermercado situado nas imediações da residência, quando tudo aconteceu. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Repórter Corujão, O dia na Cidade, Foto Victor Hugo Correia.