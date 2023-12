O acidente aconteceu no início da madrugada deste domingo (3), na Rua Tucanos, em Arapongas, quando o jovem de 20 anos perdeu o controle da moto que pilotava em um quebra-molas.

Infelizmente, o jovem colidiu com um muro de uma residência e, em seguida, com uma lixeira, resultando em lesões graves. As equipes de socorro foram acionadas imediatamente, porém, infelizmente, quando chegaram ao local, ele já havia falecido.