LIONS PROMOVE 1º CHÁ PARA MÃES ATÍPICAS

O Lions Clube, promoveu no último sábado (02/12), o 1º Chá para Mães Atípicas, nas dependências do Clube Recreativo, em Mandaguari e contou com apoio da AFAM – Associação de Familiares e Autistas de Mandaguari. O Evento foi coordenado pela Companheira Rebeca Moraes, que fez a abertura, dando as boas-vindas a todas, explicando tratar-se de uma troca de experiências e disse para que todas se sentissem acolhidas. Na sequência a presidente do Lions de Mandaguari, Marcela Moraes, também deu as boas-vindas e agradeceu as associadas do Clube pelo apoio que tornaram possível esta reunião promovida pelo Lions. Após a abertura, foi convidada para fazer uso da palavra, a Professora Fernanda Basseto, que é Assessora do Distrito LD-6 de Lions, para área do Autismo e presidente da AFAM, para dar início a dinâmica e compartilhar sua experiencia com a Mãe Atípica, sendo seguida pelo depoimento das demais mães, os quais tiveram um forte impacto emocional para todas as presentes

O Lions já há alguns anos vem trabalhando em prol do Autismo, através de várias ações, inclusive com a criação Núcleo de Interesse Especial nesta área, vinculado Clube. Recentemente o Lions, em parceria com a AFAM, confeccionou 2.000 Gibis da turma da Mônica e um Vídeo, sobre o tema Autismo, visando conscientizar as Autoridades e População em geral a respeito do tema.

Neste 1º Chá, o ponto alto, sem dúvida, foram os depoimentos emocionantes das Mães Atípicas, que se sentiram acolhidas e abraçadas, a ponto de sugerirem novos momentos como este. Uma das mães postou na rede social: “foi maravilhosa nossa tarde, vocês terem nos enxergado, foi muito prazeroso!”