Maringá Encantada começa neste sábado com show do Jota Quest, Turma da Mônica e chegada do Papai Noel

A programação natalina da Maringá Encantada 2026 começa neste sábado (14), em Maringá, com uma grande festa na Praça da Catedral. O evento terá início às 18h e contará com atrações musicais, personagens da Turma da Mônica, chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes de Natal. O destaque da noite será o show da banda Jota Quest, previsto para as 21h.

A abertura será realizada pela Orquestra Filarmônica Aruna, formada por aproximadamente 40 músicos de Maringá e região. Na sequência, às 19h45, haverá uma apresentação especial da Turma da Mônica. A chegada do Papai Noel está prevista para as 20h30, quando receberá simbolicamente a chave da cidade. Às 20h40, será realizado o acendimento da iluminação natalina.

O encerramento da noite ficará por conta do Jota Quest, que promete animar o público com sucessos conhecidos, como “Só Hoje”, “Do Seu Lado” e “Amor Maior”.

Atrações para toda a família

A Maringá Encantada contará com diversas atrações distribuídas pela região central da cidade. Entre os destaques estão um parque de diversões com aproximadamente 15 brinquedos, tirolesa, carrossel veneziano, Vila do Artesanato e Vila Gastronômica.

Outro atrativo será o mega túnel de luz instalado na Avenida Getúlio Vargas, composto por 90 arcos iluminados.

A Praça Renato Celidônio receberá uma estrutura temática inspirada no Bairro do Limoeiro, com cenários e espaços interativos dos personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena.

Uma das novidades desta edição será o espetáculo “A Hora da Luz”, que começa no domingo (15). Diariamente, às 21h, a fachada da Catedral receberá uma apresentação de iluminação sincronizada com música e efeitos especiais.

A programação da Maringá Encantada segue até 10 de janeiro de 2027, com atrações voltadas a moradores e visitantes de toda a região.

Fonte: GMC Online e programação oficial da Prefeitura de Maringá.