Tombamento de carreta interdita totalmente a BR-376 em Cambira no sentido Apucarana

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta provocou a interdição total da BR-376, em Cambira, no sentido Apucarana, na tarde deste sábado (14 de novembro).

A ocorrência foi registrada por volta das 16h. Em razão do acidente, equipes da concessionária Motiva realizaram o desvio do trânsito por uma rua marginal, para permitir a passagem dos veículos e evitar congestionamentos no trecho.

A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul também esteve no local prestando atendimento à ocorrência.

Apesar do impacto e da necessidade de interdição da rodovia, ninguém ficou ferido.