Motociclista fica ferido em colisão com caminhonete na PR-444, em Mandaguari

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete Chevrolet S10 na noite de sexta-feira (13), na rodovia PR-444, em Mandaguari. A colisão aconteceu por volta das 23h30, no km 28 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois veículos, uma Chevrolet S10 e uma motocicleta Honda CG 125, ambos com placas de Mandaguari, trafegavam no sentido Mandaguari a Arapongas.

A caminhonete, conduzida por um jovem de 23 anos, realizava uma manobra de travessia da pista, da esquerda para a direita, quando ocorreu a colisão com a motocicleta, que seguia no mesmo sentido.

O motociclista, que não havia sido identificado no momento do registro da ocorrência, sofreu ferimentos e foi socorrido, sendo encaminhado ao Hospital Honpar, em Arapongas. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade das lesões.

O motorista da caminhonete não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. A caminhonete foi liberada no local, enquanto a motocicleta, devido a pendências administrativas, foi recolhida ao posto da PRE em Rolândia.