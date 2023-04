Morador de Sarandi leva golpe de faca no pescoço

Wilson Soares de Araújo, de 51 anos, foi socorrido em estado grave na noite desta sexta-feira (7), após ter sido ferido com um golpe de faca no pescoço. A tentativa de homicídio aconteceu no Jardim Verão em Sarandi. Segundo informações, a vítima pediu ajuda em uma residência na Rua Tai, e caiu no quintal logo em seguida.

O morador da casa, que chegava naquele momento, surpreendeu-se com o homem esfaqueado pedindo socorro. Imediatamente, acionou a polícia militar e o socorro médico. A equipe médica do Samu precisou intubar a vítima, que não deu explicações do que havia acontecido.

Ainda de acordo com fontes locais, o fato tem relação com um estabelecimento comercial situado no mesmo bairro. Agentes da Guarda Civil Municipal acompanharam as equipes policiais no atendimento à ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Maringá.