Polícia Federal realiza leilão online de veículos no Paraná com Hummer, Hilux e Amarok

A Polícia Federal (PF) realizará no dia 4 de dezembro de 2026 um leilão online de veículos apreendidos no Paraná. Ao todo, serão disponibilizados 34 lotes, entre carros de passeio, caminhonetes, utilitários esportivos e sucatas. Os lances iniciais para alguns veículos conservados começam em R$ 7,5 mil.

Entre os modelos que chamam a atenção estão um Hummer H3, ano 2009, com lance inicial de R$ 46 mil; uma Ford F-250, ano 2001, a partir de R$ 40 mil; uma Volkswagen Amarok 2016, com lance mínimo de R$ 26,5 mil; e uma Toyota Hilux 2007, com valor inicial de R$ 23,5 mil.

A lista inclui ainda veículos como Toyota Corolla, Mitsubishi Pajero Dakar, Mitsubishi L200 Triton, Dodge Ram 3500, Hyundai Santa Fé, Ford Focus, Renault Sandero, Fiat Strada e Volkswagen Saveiro.

Os lotes estão divididos em duas categorias: veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Os veículos conservados possuem direito à documentação e poderão voltar a circular, desde que atendam às exigências legais. Já as sucatas são destinadas exclusivamente ao reaproveitamento de peças, sendo a participação restrita a empresas de desmonte devidamente credenciadas.

Visitação dos veículos

Os interessados poderão vistoriar os veículos presencialmente nos dias 1º e 2 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A visitação será realizada no Pátio de Veículos Custodiados da Polícia Federal, localizado na Avenida Paraná, nº 3.471, no Jardim Itamaraty, em Foz do Iguaçu.

A Polícia Federal alerta que os veículos são usados, vendidos no estado em que se encontram e não passaram por testes mecânicos. Por isso, podem apresentar danos ou ausência de peças. É permitida a presença de mecânicos ou profissionais especializados durante a vistoria.

Como participar

O leilão será realizado exclusivamente pela internet, por meio da plataforma do leiloeiro oficial Daniel Garcia. Os interessados precisam realizar um cadastro antecipado, preferencialmente com pelo menos 48 horas de antecedência.

O pagamento deverá ser feito à vista, em até 24 horas após o encerramento do leilão, além da comissão de 5% destinada ao leiloeiro. Os veículos serão entregues sem placas, e os custos de transferência, emplacamento e regularização ficarão sob responsabilidade dos compradores.

O leilão está marcado para 4 de dezembro, a partir das 9h. O edital completo, com fotografias, descrição dos veículos e valores mínimos, está disponível na plataforma oficial do leiloeiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp 0800 278 7431.

Com informações do GMC Online